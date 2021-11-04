521 житель Иркутской области заболел COVID-19 на 4 ноября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сразу 521 случай инфицирования подтвержден в Иркутской области 4 ноября. Это новый антирекорд. За все полтора года пандемии количество заразившихся коронавирусом за сутки никогда не превышало 500, но последние два дня дают исключительно много случаев. Общее число заражений - 124 226. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

- Госпитализировано в ковидные больницы 5 004 человека, - уточняют в оперштабе. - Сутки назад количество тех, кто лечился в стационарах, было на 19 больше.

Увы, но это не означает, что ситуация стабилизировалась. Дело в том, что врачам чаще всего все же удается справляться с вирусом. За минувшие сутки выздоровели 155 человек. А общее число тех, кто справился с болезнью, составило 107 475.

К сожалению, за прошедший день мы потеряли 28 человек. Доктора не всесильны. Всего с начала пандемии умерло от ковид 5603 человека.