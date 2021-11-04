Директора автошколы в Братске осудят за получение взятки 60 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Братске директор частной автошколы предстанет перед судом за взятку. По версии следствия, 43-летняя женщина, являясь учредителем образовательного учреждения, в июне-августе 2020-го года и в январе 2021-го получила денежное вознаграждение – 60 тысяч рублей. Она должна была выдать свидетельство о присвоении профессии водителя категории «В» трем жителям Иркутской области, при этом ни один из них не проходил обучение. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Преступление выявлено сотрудниками полиции, расследовано следователями следственного комитета, - отметили в ведомствах.

Братчанка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 7 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия).

Уголовное дело направлено в Падунский районный суд Братска для рассмотрения по существу.

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