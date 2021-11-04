75 сообщений об авариях поступило в ГИБДД Иркутска 3 ноября из-за гололеда Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Госавтоинспекцию Иркутска 3 ноября поступило 75 сообщений об авариях. Пострадало 4 участника дорожного движения. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Есть основания полагать, что ряд водителей, попавших в ДТП из-за сюрпризов погоды, просто в ГАИ не обращались, - отметили в ведомстве.

Напомним, смертельное ДТП произошло в Казачинско-Ленском районе ночью 4 ноября. В поселке Магистральный при столкновении «Тойота Аллион» и «ВАЗ 2104» погибли 28-летний водитель и 38-летняя пассажирка отечественной легковушки. Как позже выяснили сотрудники ГИБДД, водитель иномарки - 40-летний житель поселка Магистральный, который сел за руль автомобиля, не имея водительского удостоверения. Кроме того, он был сильно пьян.Возбуждено уголовное дело.

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