Больше 50 единиц техники и 200 человек занимаются уборкой дорог в Иркутске 4 ноября. Фото: администрация Иркутска

4 ноября в Иркутске на очистке дорог работает 20 комбинированных дорожных машин, 8 самосвалов, больше 25 единиц различной тротуароуборочной техники и вспомогательный транспорт. Задействовано больше 200 человек. Уборка снега продолжается с 4 часов утра. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Обработка дорог проводилась в ночные часы. За минувшие сутки для противогололедной обработки улиц Иркутска использовано 1400 тонн песко-соляной смеси. На данный момент ведется очистка и сметание снежной массы и противогололедного материала. Чтобы не создавать заторы, снег будет вывезен в ночное время, – рассказал заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Роман Орноев.

С 5 часов утра во всех округах Иркутска к уборке тротуаров и лестниц приступили сотрудники муниципальных предприятий, а также управляющих компаний. Подрядными организациями МКУ г. Иркутска «Городская среда» ведется уборка общественных территорий, парков и скверов. Задействовано более 10 единиц техники, свыше 70 человек.

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