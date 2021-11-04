Две девочки пострадали при столкновении троллейбуса со столбом в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ДТП с троллейбусом произошло на улице Байкальской в Иркутске. На месте работают инспекторы ГИБДД. По предварительным данным, 32-летний водитель троллейбуса, следовавшего по маршруту №3, не справился с управлением и врезался в световую опору. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД РОссии по Иркутской области.

- В результате аварии медицинская помощь потребовалась несовершеннолетними пассажиркам 6 и 8 лет, - отметили в ведомстве. Прокуратура Октябрьского района Иркутска организовала проверку. Будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности перевозки пассажиров общественным транспортом.

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