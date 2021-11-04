164 двора и 96 общественных территорий благоустроили в Иркутской области. Фото: администрация Иркутска

164 двора и 96 общественных территорий благоустроили в Иркутской области по проекту «Формирование комфортной городской среды». В восьми районах, где работы продолжаются, готовность объектов составляет 99 %. Они будут завершены в ближайшее время. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

– Жители области при помощи онлайн-голосования сами выбрали объекты для благоустройства. Каждый двор, парк или сквер заслуживает пристального внимания. Качество работ должно быть высоким, – сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В 28 городах, в том числе Ангарск, Тулун, Усолье-Сибирское, Вихоревка, Залари, Киренск, Нижнеудинск, Слюдянка и другие, все запланированные в 2021 году дворы были благоустроены. А в еще 66 населенных пунктах, среди которых Свирск, Баяндай, Бохан, Прибрежный, Жигалово, Молодежный, Киренск, Куйтун, Рудногорск, Алзамай, Оса и другие, уже открылись после ремонта общественные территории.

В микрорайоне Олимпийский в Саянске раньше срока закончили работы на новой площади, в рабочем поселке Куйтуне с опережением времени открыли новую парковку. В поселках Новобирюсинском и Алехино жители уже успели оценить благоустроенные общественные территории, а в Усолье-Сибирском отремонтировали десять дворов.

Только готовность двух объектов в Усть-Илимске и в рабочем поселке Маме не превышает 70%. Их держат на контроле в министерстве жилищной политики и энергетики региона.

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