В Братске 16-летний подросток на «Жигулях» устроил погоню с полицейскими с трехмесячным младенцем в салоне Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братске инспекторы ДПС во время патрулирования заметили «ВАЗ-21074» с тонировкой на передних стеклах. Требование об остановке водитель «Жигулей» проигнорировал и попытался скрыться. Пытаясь скрыться от полицейских, водитель грубо нарушал правила дорожного движения, выезжал на полосу встречного движения и создавал аварийные ситуации. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Вскоре полицейские остановили автомобиль. За рулём машины оказался 16-летний подросток, в салоне авто находились его мать и трехмесячный мальчик без детского удерживающего устройства. Пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянение нарушитель отказался, водительского удостоверения никогда не получал, - рассказали в ведомстве.

В отношении лихача полицейские составлено 7 административных протоколов. Женщина также привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. «Жигули» поместили на арестплощадку.

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