Ангарчанин сбежал с места аварии и бросил получившую травмы жену

Ангарчанин сбежал с места ДТП и бросил получившую травмы жену Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Ангарске привлекли к ответственности водителя, скрывшегося с места ДТП, в котором пострадала его жена. На трассе Р-255 «Сибирь» он не справился с управлением «Мазды Титан» съехал в кювет. Его 40-летняя жена с травмами была доставлена больницу. Не оказав помощи пассажирке, водитель с места аварии скрылся. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе розыскных мероприятий полицейские задержали нарушителя. Он пояснил, что покинул место аварии, так как испугался, - рассказали в ведомстве.

В отношении ангарчанина составлен административный материал за «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет, либо административный арест на срок до 15 суток.

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