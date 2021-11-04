Ветер до 18 м/с ожидается в Иркутской области 5 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

5 ноября в Иркутской области местами ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с и метели. На дорогах появятся лед и снежный накат. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Главное управление МЧС России по Иркутской области предупреждает о необходимости учитывать неблагоприятный прогноз погоды при планировании поездок на дальние расстояния, - обращаются к жителям региона в ведомстве.- От туристических походов при неблагоприятном прогнозе погоды на маршруте лучше воздержаться. При усилении ветра возможно профилактическое отключение электроэнергии.

Также иркутянам напоминают, что перед использованием печного отопления необходимо проверять состояние корпуса печи, дымоходной трубы, исправности искрогасителя. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электрообогреватели.

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