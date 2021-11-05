До -9 ожидается в Иркутске 5 ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Иркутске 5 ноября ожидается с переменной облачностью. Осадков сотрудники Иркутского Гидрометцентра не обещают.

- В областном центре сегодня днем температурные показатели будут -7…-9, - говорят метеорологи. – Ветер в Иркутске дует переменный со скоростью 2-7 м/с.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, высокое – 736 миллиметров ртутного столба. Кстати, самое холодное 5 ноября было в 1996 году, тогда показания опустились до -28, а самое теплое в 1983 – в тот день было +11.

По региону прогноз сегодня не радужный – метели, ветер до 15-18 м/с. Плюс к этому в низинах ожидается -16…-21, в основном в территориях Приангарья столбики уличных термометров днем покажут -6…-11. Снег сегодня выпадет в северо-западных, Усть-Кутском и Киренском районах.

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