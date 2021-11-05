Автомобилист из Иркутска отправится в колонию за неоднократную езду пьяным Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Иркутска садился за руль пьяным в течение нескольких месяцев как минимум трижды. Три раз останавливали его сотрудники ГИБДД за это время в неподобающем для водителя виде. Суд решил отправить мужчину в колонию на полтора года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники ДПС ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» остановили его в августе, видны были явные признаки опьянения, но от освидетельствования водитель отказался, - рассказывают полицейские. – Тогда и выяснилось, что за последние два месяца он ездил в пьяном состоянии за рулем еще дважды. За один из случаев судом уже был назначен штраф, который иркутянин не оплатил.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». При расследовании стало известно, что сибиряк уже был не раз судим за кражи. Все это сыграло ему совсем не на руку во время судебных заседаний. Суд учел, что вышедший на свободу мужчина продолжил вести антиобщественный образ жизни и назначил ему наказание – полтора года в колонии строгого режима. Как рассказали в прокуратуре Иркутской области, осужденному запретили на 2 года и 6 месяцев устраиваться на работу, связанную с управлением автомобилями.

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