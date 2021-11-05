17-летних парней подозревают в сбыте наркотиков в Усолье-Сибирском Фото: Олег ЗОЛОТО

Двух 17-летний парней на месте преступления задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Несовершеннолетние 1 ноября делали «закладку» с наркотиками в лесу массиве между автодорогой Р-255 «Сибирь» и СНТ «Нептун» в Усольском районе.

- Масса наркотического вещества составила 0.8 грамм, - говорят следователи. - В ходе обыска у одного из подозреваемых по месту жительства были обнаружены электронные весы и иные предметы, интересующие следствие.

Расследование продолжается, решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.

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