Иностранец пытался дать взятку полицейским в поезде Северобайкальск - Иркутск Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нарушил правила въезда в Россию либо режим пребывания здесь пассажир поезда Северобайкальск-Иркутск родом из ближнего зарубежья. И чтобы избежать ответственности предложил полицейскому взятку. Об этом сообщает Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте.

- Мужчина предложил денежные средства в сумме 1000 рублей, - говорят в полиции.

Теперь пассажиру поезда предстоит ответить еще и за это. Его подозревают в попытке дать взятку сотруднику полиции, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. Возбуждено уголовное дело по статьям «Мелкое взяточничество» и «Покушение на преступление».

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