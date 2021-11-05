Иностранец пытался дать взятку полицейским в поезде Северобайкальск - Иркутск
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Нарушил правила въезда в Россию либо режим пребывания здесь пассажир поезда Северобайкальск-Иркутск родом из ближнего зарубежья. И чтобы избежать ответственности предложил полицейскому взятку. Об этом сообщает Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте.
- Мужчина предложил денежные средства в сумме 1000 рублей, - говорят в полиции.
Теперь пассажиру поезда предстоит ответить еще и за это. Его подозревают в попытке дать взятку сотруднику полиции, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. Возбуждено уголовное дело по статьям «Мелкое взяточничество» и «Покушение на преступление».
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