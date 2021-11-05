22 школы капитально ремонтируют в Иркутской области

Игорь Кобзев подчеркнул, что сроки работ должны строго соблюдаться. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев побывал с рабочим визитом в Зиминском районе. Он посетил Зулумайскую школу, где в конце 2018 года случился пожар. Сейчас здание капитально ремонтируют: уже разобрали полы, сняли двери и наружную обшивку, обновили фундамент. Однако подрядчику необходимо быстрее приводить здание в порядок.

- По контракту до завершения работ - восемь месяцев, но пока готовность - лишь 10%, - сообщил глава региона. - Очевидно, что нужно ускориться, чтобы до холодов закрыть крышу и начать внутреннюю отделку. Конечно, дети не прекратили обучение, но занимаются в здании дома культуры. Так быть не должно.

Кроме того, Игорь Кобзев поручил областному министерству образования выделить Зиминскому району квоту, чтобы в следующем году принять на работу хотя бы двух педагогов по программе «Земский учитель».

Всего в Приангарье капитальный ремонт сейчас проводится в 22 школах, завершить его намерены до начала следующего учебного года. Губернатор отметил, что сроки должны строго соблюдаться.

Добавим, что по госпрограммы «Развитие образования» на капремонт 83 учебных заведений в Иркутской области направлено 859,8 млн рублей из регионального и местных бюджетов.