Три жителя Тулуна, до смерти избившие своего знакомого, сядут в колонию на 6-7 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тулунский городской суд накануне постановил отправить трех сибиряков в колонию строго режима на сроки от 6 лет 9 месяцев до 7 лет 3 месяцев за то, что они избили до смерти своего знакомого. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и следственного комитета региона.

Это произошло в марте 2019 года не территории одной из лесопилок в Тулуне. Во время пьяного застолья одного из мужчин стали обвинять в краже, но он это отрицал, что собутыльникам не понравилось.

- Трое мужчин жестоко избили потерпевшего, причиняя ему множественные удары, в том числе различными предметами, - говорят следователи. - От полученных травм 40-летний мужчина скончался на месте преступления.

Подозреваемых задержали полицейские по горячим следам. Было возбуждено уголовнео дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". На время следствия их заключили под стражу. Теперь им предстоит отправиться в колонию строгого режима.

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