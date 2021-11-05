Жители Катангского района Иркутской области могли наблюдать полярное сияние

Жители Катангского района Иркутской области сфотографировали северное сияние. Фото: соцсети, @svodka138

Крупнейшая магнитная буря за последние четыре года накрыла планету 4 ноября. Выбросы корональной массы во время вспышки на Солнце были настолько большие, что вызвали череду полярных сияний. Россияне видели яркое свечение в небо над Якутией, Камчаткой, Магаданом. В число счастливчиков, видевших необычное явление, попали и жители Катангского района Иркутской области.

Фотографии с изображением природного чуда появились в социальных сетях.

- Чем ближе к полюсу местность, тем шансов увидеть необычное явление больше, но чем больше корональный выброс, тем больше вероятность, что и на более низких широтах смогут наблюдать полярное сияние, - рассказал КП-Иркутск астроном, доктор физико-математических наук Сергей Язев.

По словам ученого, ближайшие 5-6 лет активность Солнца, которая выражается появлением пятен на нем и вспышками, вызывающими магнитные бури, будет нарастать.

- Вероятно, жители Катангского района в это время будут иметь возможность еще не раз увидеть полярное сияние, - говорит профессор, директор Астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета.

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