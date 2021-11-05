4-летний ребенок пострадал в ДТП в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадал 4-летний ребенок. Авария произошла днем 5 ноября в Усть-Куте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Вероятно, 31-летний мужчина за рулем «Датсун он-До» не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, - рассказывают в полиции. - После этого автомобиль опрокинулся.

В салоне автомобиля находились также супруга водителя и их сын. Четырехлетний мальчик получил травмы, сейчас он больнице.

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