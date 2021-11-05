Житель Братска госпитализирован после взрыва котла с горячей водой Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Братчанин попал в больницу после взрыва котла с горячей водой, который находился в систему водяного отопления дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Мужчина, по основной версии, не устранил своевременно течь в котле, - говорят полицейские. - В результате чего котел с горячей водой взорвался.

Сибиряка с термическими ожогами госпитализировали в больницу. За минувшие сутки это не единственный инцидент с отопительным оборудованием в Братске. В микрорайоне Гидростроитель, скорей всего, из-за дефекта в кирпичной печи загорелся двухэтажный дом. Братчанин пытался сам потушить пламя и получил ожоги, здание сгорело полностью. Пожарным удалось спасти стоящие рядом здания.

- Частичные повреждения получил дом, загоревшийся по такой же причине в другом районе Братска. На этот раз пострадало только имущество, - рассказали в полиции.

В холодное время года такие происшествия часты в нашем регионе, поэтому в МВД просят жителей Приангарья следить за состоянием электропроводки, нагревателей и печей.

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