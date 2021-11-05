Экспертиза найденных останков погибших при крушении Ан-12 и идентификация их родственников проводятся в Иркутске

Работы на месте крушения Ан-12 продолжаются. Фото: прокуратура Иркутской области

Следственные действия на месте крушения Ан-12 продолжаются под Иркутском. На месте падения самолета остаются 21 специалист, подготовлена дорога к месту трагедии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Также проводится экспертиза найденных останков погибших и идентификация их родственников, - рассказали в правительстве региона. - По месту жительства родственников погибших, которые являются гражданами Российской Федерации, ведется забор генетического материала.

Напомним, крушение самолета Ан-12 произошло под Иркутском 3 ноября. В 19.45 грузовой самолет пропал с радаров, в скором времени стало известно, что борт упал в семи километрах от областного центра недалеко от села Пивовариха. На борту белорусской компании «Гродно» в этот момент находились 9 человек – 7 членов экипажа и двое сопровождающих – руководство авиакомпании «Заполярье», летевшее для заключения договора. При падении самолет загорелся на площади в 10 квадратных метров.

Все находящиеся в самолете – граждане России, Украины и Белоруссии - погибли. На данный момент известно, что найдены два бортовых самописца. Расследование уголовного дела передано в Центральный аппарат СК. Среди возможных причин называются метеоусловия, ошибка пилотирования или неисправность оборудования.

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