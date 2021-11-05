Семеро родственников погибших в крушении Ан-12 прилетят в Иркутск Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Семь родных погибших при крушении самолета Ан-12 прилетят в Иркутск. Для их пребывания в Иркутской области уже подготовлена гостиница. Как только она прилетят, им будет предоставлено сопровождение психологов. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе правительства региона.

- Также сегодня, 5 ноября, из Минска в Иркутск вылетает представитель авиакомпании «Гродно», - говорят в правительстве Иркутской области.

К тому же ожидается прибытие представителей комиссии по обеспечению авиационной безопасности, безопасности полетов гражданской авиации. Стоит отметить, что на месте падения грузового борта до сих пор работают следователи и эксперты. Найдены оба черных ящик. Проводится экспертиза найденных останков погибших при крушении.

Напомним, на борту в момент трагедии находились семь членов экипажа и двое сопровождающих – директор и первый зам авиакомпании «Гродно»: 4 погибших граждане нашей страны, трое из Белоруссии, двое из Украины. Самолет белорусской компании упал в семи километрах от Иркутска при заходе на посадку 3 ноября.

Читайте также:

"Они летели заключать договор": сын погибшего в авиакатастрофе под Иркутском бизнесмена рассказал, почему тот оказался в Ан-12 (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08