Иркутянин облил бензином и поджег дачу бывшей жены из-за обиды Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция задержала иркутянина, который из-за обиды поджег дачу бывшей жены. Сообщение о пожаре в одном из садоводств в Ангарском районе поступило в дежурную часть 5 ноября. Спасатели потушили пламя, но огонь успел полностью уничтожить дом. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Спустя некоторое время предполагаемый виновник был установлен. 41-летний иркутянин пояснил, что поджег дачу, принадлежащую бывшей жене при помощи канистры с бензином. Свой поступок мужчина объяснил обидой после ссоры с экс-супругой, - рассказали в ведомстве.

Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога».

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