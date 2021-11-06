Пассажир врезавшегося в фонарный столб Mercedes-Benz погиб в Казачинско-Ленском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельное ДТП произошло в поселке Улькан Казачинско-Ленского района в ночь на 6 ноября. На месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением, иномарка съехала с дороги и врезалась в железобетонный столб световой опоры. Об этом сообщают в пресс-службе гУ МВД России по Иркутской области.

- В результате происшествия 26-летний молодой человек, находившийся на заднем сидении иномарки скончался на месте. Второй пассажир, 21-летний местный житель бригадой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение, - рассказали в ведомстве.

Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства трагедии.

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