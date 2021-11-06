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Общество6 ноября 2021 9:39

На восьми улицах Иркутска 8 ноября отключат отопление

Специалисты будут ремонтировать теплосети
Любовь АРБАТСКАЯ
Любовь АРБАТСКАЯ
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На восьми улицах Иркутска 8 ноября отключат отопление

На восьми улицах Иркутска 8 ноября отключат отопление

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В понедельник, 8 ноября, в некоторых домах на восьми улицах Иркутска остынут батареи. Но это мера временная - специалисты будут ремонтировать теплосети, чтобы не случилось аварии.

- В Октябрьском округе проведем ремонт тепловой сети по улице Байкальская, 102, в Правобережном - по улице Радищева, 5, в Свердловском округе - в микрорайоне Первомайский, 13а, - рассказали на странице Оператора тепловых сетей Иркутска в соцсетях. - Приносим извинения за доставленные неудобства.

Дольше всего, с 9.00 до 22.00 тепла не будет в центре города - в нескольких домах на Байкальской, Лебедева-Кумача, Пискунова и Седова. На несколько часов раньше отопление вернется в дома Свердловского и Правобережного округов. Полный список адресов, где планируется отключение, смотрите ниже.

Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска.

Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска.