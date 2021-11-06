Школу №1 в Нижнеудинске достроят к 1 сентября 2022 года

Глава Иркутской области Игорь Кобзев проверил, как в Нижнеудинске возводятся соцобъекты. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев побывал с рабочей поездкой в Нижнеудинске и проверил, как там строится школа, реабилитационный центр для детей и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Так, школу №1, куда будут ходить 520 учеников, подрядчик обещает сдать к началу следующего учебного года. К середине октября здание было готово на 75%.

- Необходимо максимально закрыть контур и поэтажно заводить тепло, чтобы спокойно в зимний период заниматься отделочными работами, - сказал Игорь Кобзев. - И, конечно, весной начать благоустройство прилегающей территории.

Кроме того, до конца года планируют завершить лыжную базу, а в январе - физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Сейчас там заканчивают работу с кровлей и фасадом и скоро начнут внутреннюю отделку.

- Чаша будет отделана полимерным многослойным покрытием. По периметру - нескользящая плитка, - отметил губернатор. - В целом, ходом и качеством работ остался доволен. Выглядит современно, уверен, что бассейн будет популярен у жителей города.

А вот возведение детского социально-реабилитационного центра в селе Мельница подрядчик затянул. Здание нужно было достроить до конца ноября, однако внешняя и внутренняя отделка, благоустройство территории все еще не закончены, а также нет контрактов на поставку оборудования, хотя деньги на это выделены. Игорь Кобзев потребовал, чтобы до 15 ноября было получено заключение экспертизы на дополнительные работы.

Кроме того, губернатор оценил, как реконструируется детский лагерь «Заря», построенный еще в 1936 году. Обновлять его начали пять лет назад, но в 2019-м территория отдыха пострадала из-за наводнения. После ремонта лагерь, возможно, станет принимать ребят круглый год.