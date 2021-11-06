Житель Иркутского района погиб, пытаясь спасти при пожаре свой автомобиль Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

За прошедшие сутки в Иркутской области случилось 23 пожара, при которых один человек погиб и двое получили травмы.

Так, ночью 5 ноября в поселке Никольск Иркутского района горел дом, гараж и хозяйственная постройка. Жильцы успели выскочить на улицу, но потом 63-летний мужчина побежал в гараж, чтобы спасти автомобиль. Его жена рассказала об этом приехавшим спасателям, но они нашли сибиряка уже мертвым.

Утром в тот же день загорелся деревянный дом на улице Андреева в Иркутске.

- Из квартиры шел густой дым, существовала угроза распространения огня, - рассказали в ГУ МЧС по региону. - До прибытия пожарных из обеих квартир самостоятельно эвакуировались 12 человек, из них восемь детей. На месте пожара находился пострадавший хозяин квартиры. С ожогами средней тяжести он был госпитализирован.

Еще один человек пострадал при пожаре в Братске.

Спасатели бьют тревогу - в ноябре 2021 года таких ЧП стало больше, чем в прошлом году. Жителей Иркутской области просят проверять состояние электропроводки или печи в доме, не перегружать электросеть и не пользоваться старыми и сломанными обогревателями.