Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 ноября 2021 12:40

Сибиряк из ревности пытался застрелить двух мужчин в Братске

Ему не понравилось, что подруги нашли новых собутыльников
Любовь АРБАТСКАЯ
Любовь АРБАТСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сибиряк из ревности пытался застрелить двух мужчин в Братске

Сибиряк из ревности пытался застрелить двух мужчин в Братске

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Алкогольное застолье едва не закончилось двойным убийством в Братске. На днях 48-летний горожанин пришел в гости к знакомым женщинам, и увидел, что те выпивают с двумя мужчинами. Приревновав, он вытащил пистолет и устроил пальбу. Оба его "врага" получили раны в бедра. К счастью, им вовремя оказали медицинскую помощь, так что они выжили.

- После совершения преступления мужчина скрылся. Сотрудники полиции задержали его на территории Чунского района и доставили в следственный отдел, - рассказали в СУ СКР по Иркутской области. - Известно, что он был судим за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.

Обвиняемого взяли под стражу. Оружие у него забрали. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Охотник погиб в зимовье в Усть-Илимском районе, его товарищ найден парализованным

Мужчин нашел отправившийся на поиски в Иркутской области сын одного из них (подробности)