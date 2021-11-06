Сибиряк из ревности пытался застрелить двух мужчин в Братске Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Алкогольное застолье едва не закончилось двойным убийством в Братске. На днях 48-летний горожанин пришел в гости к знакомым женщинам, и увидел, что те выпивают с двумя мужчинами. Приревновав, он вытащил пистолет и устроил пальбу. Оба его "врага" получили раны в бедра. К счастью, им вовремя оказали медицинскую помощь, так что они выжили.

- После совершения преступления мужчина скрылся. Сотрудники полиции задержали его на территории Чунского района и доставили в следственный отдел, - рассказали в СУ СКР по Иркутской области. - Известно, что он был судим за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.

Обвиняемого взяли под стражу. Оружие у него забрали. Расследование уголовного дела продолжается.

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