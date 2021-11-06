Новая школа на 520 мест начнет работу в январе в Бирюсинске Тайшетского района

Новая школа на 520 мест откроет двери в январе в Бирюсинске Тайшетского района. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В январе 2022 года в Бирюсинске, что в Тайшетском районе, распахнет двери новая школа, куда смогут ходить 520 ребят. Сейчас там заканчивают устанавливать мебель и оборудование, регулируют сантехнику.

- В школе помимо спортзала есть зал для хореографии, оснащенный зеркалами, во многих кабинетах предусмотрены световые окна, которые делают классы светлее, расширяют пространство и позволяют из коридора увидеть, как идет урок, - рассказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов. - В актовом зале установлен телефон яркого красного света, по которому можно сразу позвонить на 112 в случае происшествия.

Кроме того, капитально ремонтируют школу в селе Шелехово Тайшетского района. Здание построено 46 лет назад и уже обветшало. Одновременно приводят в порядок помещения интерната, входящего в состав учреждения. Закончить работы планируют в сентябре 2022 года.

Важный момент - в школе не хватает узких специалистов. Возможно, в следующем году туда смогут отправить логопеда и дефектолога.