Жителям Иркутской области придется копить на покупку дома 6,5 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кто хоть раз не размышлял, что выгоднее – брать ипотеку или копить на покупку жилья? Аналитики федерального портала «Мир квартир» подсчитали, сколько жителям разных регионов придется откладывать деньги, чтобы купить частный дом. В Иркутской области на это уйдет 6,5 лет, но при условии, что зарплата в среднем будет составлять 51 тысячу, а стоимость жилья - не дороже 3,9 миллиона рублей. И еще пометочка: за такой срок удастся накопить, только если класть в копилку «на жилье» весь свой доход, а жить на заработок второго члена семьи.

Для сравнения, в Красноярске придется откладывать деньги на пару месяцев подольше, а в Новосибирске - на 2,5 года, то есть целых девять лет. А как там в столичных городах? В Москве на это уйдет почти 18 лет, а в северной столице - и вовсе почти 21 год.