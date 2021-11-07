Погода на 7 ноября в Иркутске: днем до -2 и небольшой снег

Погода на 7 ноября в Иркутске: днем до -3 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как и обещали синоптики, в Иркутск возвращается небольшое потепление. Плюсовой погоды ждать не стоит, но в воскресенье, 7 ноября в столице Приангарья столбик термометра покажет вполне комфортные 0, -2 градуса. Днем снега не ожидается. ветер подует восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Так что, осенний гардероб убирать пока рано.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем, 7 ноября переменная облачность, правда местами возможен небольшой снег, ветер подует западный, юго-западный, в южных районах восточный, северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура при прояснении -15,-20 градусов, в западных районах местами до -3, днём 0,-5, при облачной погоде -10,-15 градусов.

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