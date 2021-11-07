Жительница Усолья-Сибирского из ревности ударила ножом своего мужчину и оставила его умирать в подъезде Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Усолье-Сибирском ревность 48-летней женщины довела ее до совершения убийства. Сибирячка приревновала своего 39-летнего любимого к другой и вместо того, чтобы на уладить вопрос на словах, схватилась за нож. Сначала она ударила мужчину ножом в грудь, а затем вывела раненного в подъезд, где посадила в угол у двери. Вскоре он скончался от полученных травм.

- Женщина задержана следователями и полицейскими, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Ей предъявлено обвинение. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Суда задержанная будет дожидаться в камере следственного изолятора. Такую меру пресечения ей избрал суд.

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