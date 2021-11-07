ХК "Ермак" обыграл "Буран" в домашнем матче ВХЛ. Фото: Татьяна ГЛЮК.

Хоккеисты ангарского "Ермака" в очередном домашнем матче Высшей хоккейной лиги обыграли "Буран" из Воронежа со счетом 2:1. Судьба встречи решилась в серии буллитов.

Команды обменялись заброшенными шайбами уже в дебюте встречи. Сначала гости вышли вперед усилиями Юрия Сергиенко. Восстановили равновесие хозяева льда через три минуты. Счет сравнял Захар Чернов. Больше команды шайб забросить не смогли. Ни в основное время, ни в дополнительное. Встреча перетекла в серию буллитов, в которой удача улыбнулась "оранжевым". Победу "Ермаку" принес буллит в исполнении Матвея Носова.

Следующий матч "Ермак", который находится на 24-м месте в турнирной таблице из 27, проведет 8 ноября в Ангарске. В гости к нашей команде пожалует ХК "Тамбов".