"Байкал-Энергия" с разгромом проиграла московскому "Динамо" в первом матче чемпионата России Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хоккеисты иркутской "Байкал-Энергии" неудачно начали новый сезон чемпионата России. В первом матче, бело-синие на родном льду разгромно проиграли московскому "Динамо" со счетом 2:7.

При этом первыми счет открыли иркутяне. Уже на 2-й минуте вперед нашу команду вывел Игорь Вассерман, который пробил точно после розыгрыша углового. Восстановить равновесие москвичи смогли перед перерывом. Счет сравнял Олег Толстихин. На перерыв команды ушли при единицах на табло.

Второй тайм выдался более результативным. Правда, забивали в основном гости. Динамовцы отправили в ворота иркутян еще шесть мячей. Дважды отличились Алмаз Миргазов и Роман Дарковский, по разу забили Янис Бефус и Никита Иванов. Хозяева смогли ответить на это только одним точным ударом в исполнении Ивана Соловьева.

Следующий матч "Байкал-Энергия" также проведет на своем льду. 10 ноября в гости к бело-синим пожалует казанское "Ак Барс-Динамо".