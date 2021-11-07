С 1 ноября в Иркутской области коронавирусом заболели 836 детей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ситуация с коронавирусом в Иркутской области пока не улучшается. В осеннюю волну пандемии вновь болеют не только взрослые, но и дети. Только с 1 ноября COVID-19 в Приангарье заразились 836 детей. Об этом на своей странице в соцсети рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Это очень большой прирост, - отметил Игорь Кобзев. - На лечении находятся 3205 детей, из них 103 в стационарах. Поэтому мы вынуждены ещё на неделю продлить каникулы для школьников Иркутска, Ангарского городского округа, Братска, Свирска, Усолья-Сибирского, Черемхово, Усть-Илимска и Жигаловского района, а также посёлков Новонукутский и Усть-Ордынский.

Глава региона отметил, что частным школам в этих районах также рекомендовано продлить каникулы до 14 ноября. Занятия в средних профессиональных учебных заведений пройдут дистанционно.

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