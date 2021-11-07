Жительница Бурятии избила полицейского

Сибирячка избила полицейского. Фото: СУ СК России по Бурятии.

В бурятском поселке Таксимо нападением на полицейского закончилась проверка санитарного законодательства. Сотрудники приехали с проверкой в продуктовый магазин и зафиксировали там нарушения у одной из женщин. Она была пьяна. Когда после неповиновения сотруднику, ее повели в служебный автомобиль, она ударила полицейского кулаками и ногами по телу.

- 38-летняя женщина ранее уже была судима, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - На этот раз против нее возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Сейчас следователи собирают все доказательства вины женщины. Выясняются все обстоятельства конфликта.

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