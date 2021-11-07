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Здоровье7 ноября 2021 17:32

Вузам Иркутской области рекомендовали перейти на дистанционное обучение до 14 ноября

Указ подписал губернатор Приангарья Игорь Кобзев
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
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Вузам Иркутской области рекомендовали перейти на дистанционное обучение до 14 ноября

Вузам Иркутской области рекомендовали перейти на дистанционное обучение до 14 ноября

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Иркутской области, вузам, которые находятся в районах с высоким уровнем заболеваемости, рекомендовали перейти на дистанционное обучение. Оно должно продлиться до 14 ноября. Такой указ подписал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

- Уже продлены каникулы школьников до 14 ноября Иркутске, Ангарском городском округе, Братске, Свирске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Усть-Илимске, Жигаловском районе, - отметили в пресс-службе правительства Иркутской области. - В этих районах большой прирост заболевших ковидом. Поэтому, вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Все вопросы согласованы с главами территорий и министерством образования.

За последние сутки коронавирусом заразились еще 536 жителей Приангарья. С начала пандемии в нашем регионе 125 841 случай заболевания COVID-19. Умерли за сутки еще 30 человек с ковидом.