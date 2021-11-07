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Общество7 ноября 2021 17:40

Губернатор Иркутской области рекомендовал вузам уйти на дистанционку. Почему и как надолго

Решение касается крупнейших вузов региона
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Губернатор Иркутской области рекомендовал вузам уйти на дистанционку. Почему и как надолго.

Губернатор Иркутской области рекомендовал вузам уйти на дистанционку. Почему и как надолго.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вузам в Иркутской области рекомендовано уйти на недельный дистант. Решение об удаленке для студентов касается тех же территорий, где в связи с коронавирусом продлеваются каникулы школьникам.

- Оперштаб продлил каникулы школьников до 14 ноября в восьми муниципалитетах : Иркутске, Ангарском городском округе, Братске, Свирске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Усть-Илимске, Жигаловском районе. В этих территориях большой прирост заболевших ковидом. Поэтому, если в данных муниципалитетах есть вузы, им рекомендовано перейти на дистанционное обучение, - объяснил свое решение Игорь Кобзев. - Все эти вопросы мы согласовали с главами территорий и министерством образования региона. Изменения внесены в Указ, который я сегодня подписал.

Вузы региона сосредоточены в больших центрах - Иркутске, Братске, Ангарске. Но в остальных территориях есть колледжи.