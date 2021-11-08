Ветер до 9 м/с обещают синоптики в Иркутске 8 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 8 ноября ожидается с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В областном центре сегодня дует юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с, - говорят метеорологи. – Днем температурные показатели воздуха в городе составят +2…+4.

Атмосферное давление в Иркутске составляет 730 миллиметров ртутного столба, что для нашего региона в данное время года является нормой. Что касается прогноза по Приангарью, то погода в Иркутской области 8 ноября будет еще холодней.

Во-первых, ветер, ожидается усиление западного и юго-западного до 18-18 м/с. Во-вторых, снег, синоптики предрекают метели. Да и температуры в регионе ниже. Сегодня столбики уличных термометров покажут +3…-2, если небо закроют облака, показатели опустятся до -4…-9. Теплее всего сегодня в западных территориях области, там до +1…+6.

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