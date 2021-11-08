Электричество отключили в части деревни Грановщина Иркутского района из-за аварии Фото: Евгения ГУСЕВА

Аварийное отключение электричества произошло утром, 8 ноября, в деревни Грановщина в Иркутском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Под отключение попали 28 частных жилых домов, в которых проживают 98 человек, из них 35 детей, - говорят спасатели.

На месте уже работают специалисты. Им предстоит обнаружить и устранить причину, по которой пропала электроснабжение в деревни. Задействовано восемь работников на трех спецмашинах. Предположительное время возобновления подачи электричества не называется.

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