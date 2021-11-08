После новогодних каникул дети в Бирюсинске Тайшетского района пойдут в новую школу. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

После новогодних каникул, 14 января 2022 года в Бирюсинске Тайшетского района, откроется новая школа на 520 мест. Сейчас там заканчивают устанавливать мебель и оборудование. Как идут работы, проверил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Очень хороший проект, в новой школе и детям, и учителям будет просторно и комфортно, - сказал Игорь Кобзев. - Сейчас необходимо завершить все недоделки: отрегулировать сантехнику и оборудование, установить сетки на окнах в спортзале и другое. Сразу после открытия по видеосвязи проведу встречу с трудовым коллективом и родительским комитетом.

Министр образования региона Максим Парфенов отметил, что в школе кроме спортзала есть зал для хореографии, во многих кабинетах - световые окна, которые делают классы светлее и просторнее, и позволяют из коридора увидеть, как идут занятия, а в актовом зале установлен телефон яркого красного света, по которому можно позвонить на 112 в случае ЧП.

Стоимость строительства - 523,5 млн рублей, выделенные из областного и местного бюджетов.

Кроме того, сейчас капитально ремонтируют школу в селе Шелехово Тайшетского района. Здание построено 46 лет назад и уже обветшало. Закончить работы планируют следующей осенью.