Иркутская область заняла 12-е место среди регионов России по доступности аренды жилья Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты РИА Новости составили рейтинг регионов России, в котором показано, какая доля семей может позволить себе арендовать квартиру и при этом без проблем оплачивать повседневные расходы. Иркутская область по этим параметрам заняла 12-ое место из 85. В Приангарье позволить себе съемное жилье могут 48,6% семей. При этом доход родителей должен составлять 73,2 тысячи рублей. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Магаданская область, хуже всего ситуация складывается на Северном Кавказе и в Крыму.

- В качестве индикатора доступности в рейтинге выступают доли семей, состоящих из двух работающих и двух детей, у которых есть возможность осуществлять ежемесячные повседневные и некоторые дополнительные расходы и оплачивать аренду двухкомнатной типовой квартиры, - пояснили авторы рейтинга. - Для расчета рейтинга предполагалось, что не более 70 процентов средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета региональных прожиточных минимумов взрослых и детей, семья тратит на аренду жилья, 30 процентов — на прочие расходы.

Что касается ситуации в соседних регионах – там доступность аренды жилья заметно ниже, чем в Приангарье. Забайкальский край занял 45-ю строчку рейтинга – доля семей, которые в состоянии снимать двухкомнатную квартиру 38,2%. При этом доход родителей должен составлять 81,1 тысячу рублей. Бурятия стала 48-м регионом в списке. 36,9% могут позволить себе оплачивать как повседневные расходы, так и аренду жилья. Специалисты посчитали, что в таком случае семейный заработок должен быть не меньше 73,4 тысяч рублей.

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