Подземные толчки почувствовали жители Иркутской области утром 8 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Небольшие подземные толчки почувствовали жители Иркутской области в 11:23 8 ноября. Интенсивность землетрясения была слабой. Данные опубликованы на сайте Единой геофизической службы РАН.

Согласно карте эпицентров землетрясений, подземные толчки начались в районе села Орлик Окинского района Бурятии.

Напомним, территория рядом с Орликом в Окинском районе считается зоной сейсмическрй активности, так как не раз в этом году становилась эпицентром подземных толчков. Последнее ощутимое землетрясение произошло в Иркутской области в 2:13 по местному времени 7 сентября. Тогда корреспонденту «КП»-«Иркутск» директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева рассказала, что раньше подземные толчки из Орлика до Иркутска не доходили, а местные жители и вовсе привыкли к мелким землетрясениям. Однако в этом году их сила была больше обычного.

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