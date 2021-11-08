Иркутский спортсмен Артем Черноусов завоевал серебро на ISSF President’s Cup. Фото: министерство спорта Иркутской области

Иркутский спортсмен Артем Черноусов стал серебряным призером ISSF President’s Cup по пулевой стрельбе. Соревнования проходят с 3 по 10 ноября в Польше, где участвуют лучшие стрелки со всего мира. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба министерства спорта Иркутской области. Серебряную медаль иркутский стрелок получил за успешную стрельбу из пистолета на дистанции 10 метров.

– Артем завоевал серебряную медаль в олимпийском упражнении - в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных пар, – говорится в сообщении.

Предварительная жеребьевка определила Артема Черноусова в пару с француженкой Матильдой Ламолль.

СПРАВКА КП

Артем Черноусов – серебряный призёр Олимпийских игр в Токио, чемпион мира, трёхкратный чемпион II Европейских игр, многократный чемпион Европы, неоднократный призёр чемпионатов Европы и мира. Спортсмен воспитывается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко. Наставником талантливого воспитанника является Галина Корзун – Заслуженный тренер России по пулевой стрельбе.

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