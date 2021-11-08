Иркутский дзюдоист победил в турнире Большой шлем. ФОТО: минспорта региона.

Махмадбек Махмадбеков, мастер спорта по дзюдо, занял первое место в турнире "Большой шлем", проходившем в Азербайджане. Таким образом, он принес сборной России первую золотую медаль на этапе «Мировой серии» по дзюдо.

В весовой категории до 73 килограммов Махмадбек провел четыре победных поединка. Среди оппонентов были Джумбер Меладзе, Хидайят Хейдаров, Цонгтбаатар Ценд-Очир. Финальная схватка состоялась между Махмадбековым и японцем Кеном Ойоши, из которой первый вышел абсолютным победителем.

Известно, что тренером спортсмена выступают Эргаш и Фотех Махмадбековы. Тренируется победитель "Большого шлема" в одном из иркутских клубов дзюдо, директором которого является отец Махмадбека.

Среди достижений Махмадбека можно выделить самые значительные: серебро первенства мира 2019 года, многочисленные золотые медали первенства Европы 2018 года; также серебро первенства Европы 2020 года; победа в казанском «Большом шлеме».