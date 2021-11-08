Использование феминитивов в речи считает допустимым каждый пятый житель Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как вы считаете, нормально ли назвать девушку, занимающуюся работой с клиентами, менеджеркой? А ту, которая успешно ведет соцсети, блогеркой? Исследование мнений по этому поводу провела служба по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

- 75% жителей Иркутской области против этого, - говорит пресс-секретарь hh.ru Лилия Эсауленко. - Лишь один пятый из опрошенных относится положительно.

Снисходительное отношение подобному «новоязу» есть у начинающих специалистов и представителей сферы науки и образования. Негатив же по этому поводу высказывают банковские работники и представители сферы строительства.

Хотя, при разговоре такие обороты речи многие находят допустимыми. Почти четверть (23%) готовы смириться с ними в художественной литературе, еще 19% - прочитать на страницах СМИ, а 18% - даже в устной официально-деловой речи. И все же больше трети считают, что подобное недопустимо ни при каких обстоятельствах. Многим подобное словообразование режет слух. Так же есть мнение, что это обычная глупость и просто коверканье языка.

59% работников Иркутской области считают неуважительными такие варианты обращения как «депутатка», «редакторка» и «психологиня». И лишь каждый пятый уверен, что это вполне допустимо по отношению к специалисту-женщине. Еще 21% затруднились ответить.

На текущем месте работы лишь 5% опрошенных называют профессию коллег в зависимости от их пола, остальные не делают этого. Чаще всего так поступают ученые, преподаватели, маркетологи и рекламщики.

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