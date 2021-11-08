Иркутяне обнаружили, что срок действия сертификата о вакцинации сократился до 6 месяцев. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутяне сегодня, 8 ноября, обнаружили, что QR - код о сертификации на Госуслугах перестал действовать. А у тех, кто прививался недавно, срок его действия резко сократился. Что делать, ведь именно с сегодняшнего дня в регионе ввели ужесточен мер борьбы с коронавирусом и без сертификата невозможно попасть практически никуда, разве что в аптеку и продовольственный магазин. И с работой сложности - в большинстве сфер, от здравоохранения и педагогики до транспорта, действует распоряжение главного санитарного врача Иркутской области об обязательной вакцинации.

- С 8 ноября вступают в силу сертификаты нового образца. Документы, оформленные до вступления в силу настоящего приказа, должны быть переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года, - отмечается на официальном портале по борьбе с коронавирусом

Сейчас это объясняют временным сбоем программы. Все разъяснится в ближайшее время. Стандартный срок действия документа при условии прививки рассчитан на год. И все же стоит учесть рекомендации о ревакцинации уже спустя полгода после прививки. Не раз врачи говорили, что к этому времени серьезно падает уровень защитных антител.

- Те, кто полгода назад вакцинировался или переболел, могут и должны поставить "Спутник лайт", - объяснял глава региона Игорь Кобзев еще в августе, когда в регионе началась ревакцинация, - Последних примут c документами от врача и подтвержденным ПЦР-анализом.

Иркутянам, которые сейчас массово отправятся на ревакцинацию, важно учесть, что сведения о сделанной прививке появятся на Госуслугах спустя трое суток. Если же кто-то проходит иммунизацию впервые, то сведения о том, что пройден первый компонент, также будут отражены.