Детский врач из Иркутска высказалась в поддержку вакцинации детей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Заместитель главного врача по лечебной работе Иркутской государственной областной детской клинической больницы Наталья Руденко во время прямого эфира высказалась "за" детскую иммунизацию против коронавируса.

-Первые две волны коронавируса мы были достаточно спокойны - дети, если и болели COVID, то рамках вирусной инфекции, - отметила Наталья Руденко. - Мы видели только постковидный, тяжелый кавасаки-подобный синдром. Им страдали около 30 ребятишек. Но сегодня дети более тяжело переносят заражение вирусом. А если мама во время беременности столкнулась с инфекцией, и у нее, и у ребенка возникают серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому, как только возможность делать прививки ребятишкам появится, я буду за вакцинацию детей.

Напомним, по последним данным, на лечении находится больше трех тысяч детей, из них более ста человек в больницах. Именно руководствуясь этими данными, глава региона Игорь Кобзев принял решение о продлении школьных каникул в нескольких городах региона, в том числе Иркутске, Ангарске и Братске, до 14 ноября.