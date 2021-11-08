Уровень заболеваемости ОРВИ идет на спад в Иркутской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Иркутской области за минувшую неделю официально зарегистрировано 13 674 случая ОРВИ. Из них 44% заболевших – дети до 14 лет. Несмотря на все еще высокий показатель, уровень заражения ОРВИ на данный момент понижается. Об этом сообщают на сайте Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

– Во всех возрастных группах населения отмечается отрицательный темп прироста заболеваемости, – уточняют в пресс-службе ведомства.

Также продолжается прививочная кампания против гриппа. Планируется привлечь к вакцинации больше половины населения Иркутской области, а конкретно – 60%. На данный момент уже привито 608 тысяч жителей региона компонентами «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».

Помимо этого проводится вакцинация от коронавируса для исключения микст-инфекции (смешанной инфекции). Привиться можно в поликлинике по месту жительства, а также в Сибэкспоцентре в Иркутске.

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