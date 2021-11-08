Двое пассажиров Аэропорта Иркутск задержаны с запрещенными предметами в багаже

ФОТО: Иркутская таможня.

Сотрудники таможни иркутского аэропорта обнаружили в багаже двоих пассажиров запрещенные предметы.

Иркутянка, прибывшая в город из Турции, в сопровождаемой клади пыталась пронести кастет. Она пояснила, что ввезла оружие «в качестве сувенира зятю».

В то же время, в багаже гражданина Узбекистана, улетавшего в Ташкент, был обнаружен электрошокер. Владелец заявил, что приобрел его для личного пользования.

«Оба пассажира прошли по «зеленому» коридору, не задекларировав товар», – комментирует ситуацию и.о. начальника таможенного поста Аэропорт "Иркутска" Константин Пимонов.

Запрещенные предметы были изъяты и отправлены на экспертизу, где специалисты подтвердили, что кастет является холодным оружием ударно-дробящего действия, а электрошокер — средством поражения контактного воздействия, не имеющим сертификата госстандартов.

— В соответствии с законодательством кистени, кастеты, сурикены, и другие предметы ударно-дробящего, метательного и т.п. действия, для ввоза и вывоза через таможенную границу запрещены, — пояснили специалисты в таможне.

Также запрещены электрошоковые устройства и огнестрельное бесствольное оружие, — напоминает пресс-секретарь Иркутской таможни Татьяна Красавина.