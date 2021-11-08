Расписание пригородных поездов на участке Иркутск-Сортировочный — Выдрино изменится с 10 ноября.

Планируя поездки, имейте в виду, что 10, 17, 24 ноября, а еще 1 и 8 декабря 2021 года электричка № 6334 следования Иркутск-Сортировочный — Байкальск будет курсировать по другому времени. Отправляться со станции Иркутск-Сортировочный он будет впредь на два часа, то есть в 19:13. Прибытие на станцию Байкальск тоже сдвинется на два часа позже и произойдет в 23:29.

Пригородный поезд №6336 Иркутск-Сортировочный — Выдрино, к сожалению, так же будет приходить на два часа позже — отправление с Иркутска-Сортировочного в 19:13 и прибытие в Выдрино ровно в 00:00. Такое изменение в расписании будет только 12, 19, 26 ноября и 3, 10 декабря 2021 года.

Еще одна новость для постоянных пассажиров пригородных поездов: с 10 ноября по 10 декабря ежедневная электричка №6324 Иркутск-Сортировочный — Слюдянка-1 будет отправляться в путь только по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Все изменения указаны в соответствии с местным временем.