Вандалы испортили игровую площадку в Парке семейного отдыха в микрорайоне Солнечный в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске вандалы испортили игровую площадку в Парке семейного отдыха в микрорайоне Солнечный. Неизвестные вырвали несколько канатов из детского комплекса, сломали качели. После просмотра записей с камер видеонаблюдения, все материалы будут переданы в полицию. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

– Сейчас деформированные конструкции сняли и отправили на хранение, подрядная организация заменит элементы, – отметила начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска Марина Шевела. – К большому сожалению, подобные инциденты случаются. Летом вандалы «отличились», например, в Лисихинском парке. Сейчас мы также подготовили соответствующее заявление в полицию. Надеемся, что виновные будут найдены.

Напомним, что благоустройство Парка семейного отдыха в Солнечном было завершено в в октябре этого года. Его особенностью является интеграция в существующий ландшафт. На территории сохранены деревья, которые в 70-х годах высадили первые жители Солнечного. Благоустройство длилось не один год. Экологичное место отдыха предназначено для занятий спортом, пеших прогулок и игр с детьми.

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